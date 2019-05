Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis-icoon Redert neemt afscheid met nederlaag

Niels Redert heeft zaterdag afscheid genomen van Excelsior Maassluis. De middenvelder speelde veertien seizoenen voor de Tricolores. In het laatste duel van clubicoon Redert verloor Excelsior Maassluis aan de Lavendelstraat in de tweede divisie in een doelpuntrijk duel van Jong Vitesse (3-4).