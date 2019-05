Excelsior '20 in punten gelijk met ACC

Excelsior '20 heeft zaterdagmiddag in de topklasse een goed resultaat geboekt tegen ACC. Het Schiedamse cricketteam won met 47 runs tegen de ploeg uit Amsterdam. ACC was all out na 174 runs, terwijl het thuisteam aan de Parkweg 221 runs had (7 out).

Na vier wedstrijden in de topklasse heeft Excelsior '20 net zoveel punten als ACC en HCC: zes. Daarom delen deze drie teams de tweede plaats en hebben zij twee punten minder dan koploper HBS.

Ook VOC kon winnen. De Rotterdammers behaalden 136 runs (7 out) tegenover de 135 runs (all out) van het Haagse VCC. De landskampioen heeft in tegenstelling tot de meeste topklasseteams een duel minder gespeeld en is daarom zesde met twee punten uit drie duels.

Sparta kende een dan weer een mindere dag in de topklasse. De cricketers uit Capelle aan den IJssel was na 113 runs all out. Dosti uit Amsterdam behaalde tegen Sparta 174 runs (all out). Het Capelse cricketteam is nu achtste met twee punten uit vier wedstrijden.