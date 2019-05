Eerdmans: 'Wegwezen Volkert. Je brengt niets dan ellende'

De onthulling van dagblad De Stentor dat Volkert van der Graaf nog gewoon in Apeldoorn woont en op de korte termijn geen plannen heeft om te emigreren, lijkt te zijn ingeslagen als een bom. Van der Graaf, die eerder al onder voorwaarden vervroegd vrijkwam, heeft de afgelopen jaren via de rechter steeds meer van zijn vrijheden teruggekregen. De laatste keer was vorig jaar oktober. Toen vroeg hij om vrijstelling van zijn fysieke meldplicht zodat hij Nederland kon verlaten. Hij wilde emigreren, bij voorkeur naar een ander Europees land.

De rechter ging akkoord. Van der Graaf hoefde zich niet langer elke zes weken fysiek te melden bij de reclassering, maar kon volstaan met een melding per e-mail. Nu bijna acht maanden later, blijkt er van de emigratie niets terecht te zijn gekomen. PVV-leider Geert Wilders spreekt van een “grof schandaal” en wil zo snel mogelijk een debat. Ook VVD, CDA en GroenLinks willen opheldering van minister Dekker van Rechtsbescherming.

Fractievoorzitter Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam was niet verrast door het nieuws. Het is volgens hem al jaren de modus operandi van Van der Graaf. “Het is gewoon een bedrieger. Hij wil alleen het beste voor zichzelf, ten koste van de familie Fortuyn en van de maatschappij.” Hij is ergens wel tevreden over de ophef. Dat is het enige wapen om Van der Graaf dwars te zitten. “In het nieuws komen vindt Volkert heel vervelend.”

Loopje met de regels

Met een gevoel voor understatement vertelt advocaat Richard van der Weide dat de onthullingen in De Stentor de nabestaanden van Pim Fortuyn “behoorlijk in het verkeerde keelgat zijn geschoten”. Ze hebben voor de zoveelste keer het gevoel dat de moordenaar van Pim een loopje neemt met de regels. Een ernstige zaak, vindt hij: “We hebben het niet over de diefstal van een pakje boter, maar om een levensdelict. Van der Graaf is op voorwaarden eerder vrijgekomen. Die voorwaarden zijn versoberd, omdat hij zei te willen emigreren. Justitie kan hem daar niet toe dwingen, maar kan wel van die versobering af.”

Terug naar fysieke meldplicht

Van der Weide gaat maandag met justitie rond de tafel om te bespreken wat zij gaat ondernemen. “De familie kan niets eisen, omdat ze geen partij is, maar eigenlijk vind ik dat het Openbaar Ministerie zelf zou moeten beslissen dat de fysieke meldplicht voor Volkert van der Graaf weer moet worden ingevoerd.”

Eerdmans sluit zich daarbij aan, hoewel hij liever zou zien dat Van der Graaf alsnog uit Nederland verdwijnt. “Dan zijn we van het gelazer af en is het niet altijd Volkert die onze aandacht opslokt. Zijn straf was helaas veel te kort, daar is nu niets meer aan te doen. Maar laten we er eindelijk eens een dikke streep onder zetten, ook voor de familie.”