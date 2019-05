Twee lichtgewonden bij brand grillrestaurant Rotterdam

In een grillrestaurant in Rotterdam-Zevenkamp heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Twee mensen raakten lichtgewond toen ze in paniek probeerden te vluchten.

De brand in het Arabische restaurant aan de Rietdekkerweg woedde in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar onder de gasten ontstond even lichte paniek. Twee van hen liepen bij hun vlucht naar buiten snijwonden op.

Boven het restaurant is een woning. Daar is gemeten of er mogelijk koolmonoxide was vrijgekomen bij de brand. Dat bleek niet het geval.