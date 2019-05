Een man is zaterdagavond lichtgewond geraakt bij een steekpartij in Schiedam. Volgens de politie gebeurde dat vermoedelijk bij een ruzie 'in de relationele sfeer'.

De steekpartij was iets na 21.00 uur in een huis in de Boylestraat. Bij aankomst troffen agenten de man aan met een steekwond in zijn zij.

Een vrouw van 49 uit Schiedam is aangehouden. De politie heeft het huis onderzocht.