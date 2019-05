Sparta in slotfase naar ongunstige uitgangspositie

Sparta heeft zaterdagavond het eerste finaleduel in de nacompetitie tegen De Graafschap verloren. De Rotterdammers lieten in de slotfase een gelijkspel glippen, omdat Youssef El Jebli vanaf elf meter De Superboeren op 1-2 zette.

De thuisploeg begon met veel enthousiasme aan de eerste wedstrijd van de nacompetitiefinale. Dat resulteerde in de eerste minuut al tot een kans voor Lars Veldwijk, die gelijk De Graafschap-doelman Nigel Bertrams testte.

In de achtste minuut was Veldwijk wel succesvol voor Sparta, met een schitterende assist. Hij gaf vanaf de rechterkant de bal goed voor, waarna Adil Auassar bij de tweede paal de 1-0 binnen kon koppen. Na die treffer werd Sparta slordiger, maar De Graafschap haalde haar niveau ook niet. Het Kasteel kon in de eerste helft nog één keer goed opveren vanwege een schot op de paal van Sparta-aanvoerder Veldwijk.

Moeizaam, onnodige penalty tegen

Na de rust gebeurde bijna een kwartier lang niets. De Graafschap drong aan, maar Sparta hield stand. Abdou Harroui kreeg een paar kansen voor de thuisploeg, die hij niet kon benutten. Halverwege de tweede helft scoorden De Superboeren wél. Nabil Bahoui strafte onoplettendheid in de Spartaanse defensie af met een kopbal (1-1).

Toen Bart Vriends vanwege zijn tweede gele kaart met een rode kaart eerder mocht gaan douchen en de goed spelende Veldwijk geblesseerd uit viel, ging Sparta een hels slotkwartier in. De Kasteelclub hield echter geen stand. Harroui veroorzaakte in de blessuretijd op onhandige wijze een strafschop voor De Graafschap. El Jebli faalde niet vanaf elf meter (1-2). Aanstaande dinsdag is de return op De Vijverberg.

Sparta - De Graafschap 1-2 (1-0)

8' 1-0 Adil Auassar

67' 1-1 Nabil Bahoui

90+3' 1-2 Youssef El Jebli (strafschop)

Rood: 74' Bart Vriends (Sparta, 2x geel)

Opstelling Sparta: Coremans; Dabo, Vriends, Abels, Faye; Harroui, D. Duarte (73' Ache), L. Duarte, Auassar; Veldwijk (76' Saksela), Rayhi