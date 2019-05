Fraser wil na verlies met Sparta 'heel realistisch' naar De Graafschap

"De 1-2 is behoorlijk aangekomen, dat lijkt me duidelijk. Het is, zeker op het einde, een heel vervelende avond", blikte Sparta-trainer Henk Fraser zaterdag terug op de 2-1 thuisnederlaag van zijn ploeg tegen De Graafschap in de eerste finale van de nacompetitie.

Fraser weet dat Sparta aanstaande dinsdag voor een moeilijke klus staat op De Vijverberg. "We weten dat juist De Graafschap thuis lastig te verslaan is. Aan de andere kant: het is alles of niets."

'Wat is aanvallend?'

Sparta moet op De Vijverberg tegen De Graafschap met twee doelpunten verschil winnen om naar de eredivisie te promoveren. "Wat is 'aanvallend'? Ik hoor die term steeds, ook van trainers die van tevoren aangeven dat zij 'super aanvallend' gaan spelen. Misschien moet ik dat ook doen, dan verkoop ik me misschien beter", zegt Fraser geagiteerd.

"Wij gaan heel realistisch naar De Graafschap toe. De realiteit is dat we twee keer moeten scoren. Moet ik met vijf of zes spitsen gaan spelen? Is dat aanvallend?", vraagt Fraser zich hardop af. "We zullen zorgvuldig moeten aanvallen en moeten scoren, dat is duidelijk."

Luister hierboven naar het volledige interview met Henk Fraser van verslaggever Sinclair Bischop.