Fixed gear op Ronde van Katendrecht: 'Ik schijt in m'n broek'

Fixed Gear-race op de Ronde van Katendrecht: hard fietsen zonder versnellingen of rem

Bij de Fixed Gear-races rijden de renners met baanwielrenfietsen. Zonder versnellingen en zonder remmen dus, maar dan gewoon op de weg. De Ronde van Katendrecht is ook opgenomen in de officiële kalender van het Fixed Gear-rijden in Nederland, de NL Crit Series.

Wielercommentator en voormalig profrenner Maarten Ducrot was in Rotterdam, onder meer om zijn zoon Luc aan te moedigen.

Luc Ducrot reed niet onverdienstelijk. Hij eindigde als tweede achter Olivier Leroy. Maar succesvol of niet, vader Ducrot blijft nerveus als zijn zoon weer eens zonder remmen aan de start staat: "Ik zeg het maar eerlijk: ik schijt in mijn broek."