Sparta-supporter gewond na val over reling

Na afloop van de wedstrijd van Sparta tegen De Graafschap is een Sparta-supporter zaterdagavond van de tribune gevallen en meters lager terechtgekomen. Hij zou beenletsel hebben opgelopen en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden is te zien dat een groepje supporters met een aantal stewards staat te bakkeleien. Tijdens het duw- en trekwerk valt een van de mannen over de reling naar beneden.

Volgens De Gelderlander ontstond na de wedstrijd een grimmige sfeer bij het stadion Het Kasteel in Rotterdam. De ME greep in om de orde te herstellen.

De Graafschap won de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie met een zege bij Sparta Rotterdam. Het werd 1-2. Dinsdag is de return op De Vijverberg.