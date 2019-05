Schiphol overlegt met bonden over staking, kort geding geschorst

Vakbonden, NS, Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer doen een ultieme poging om tot een oplossing te komen voor de bereikbaarheid van de luchthaven tijdens de staking van het openbaar vervoer dinsdag. Het kort geding dat Schiphol had aangespannen is daarvoor geschorst.

De luchthaven maakt zich zorgen over de openbare orde als de luchthaven niet met de trein bereikbaar is. De gemeente Haarlemmermeer deelt die zorgen en sloot zich aan bij het kort geding.

De schorsing was nodig omdat advocaten van die partijen en de vakbonden niet volledig op de hoogte waren van de laatste stand van zaken tijdens het overleg tussen de bonden en NS. Daarbij wordt direct gekeken of het mogelijk is om alsnog een overeenkomst te bereiken over beperkte inzet van treinen van en naar Schiphol.

Volgens Schiphol komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen niet weg kunnen van het vliegveld.

De bonden willen met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar.

De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor ‘’een pensioen voor iedereen’’, dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Na de ov-staking van dinsdag volgt woensdag een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer.