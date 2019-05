Radio Rijnmond Sport met De Ronde van Katendrecht, Sparta, Excelsior en Thomas Buffel

Daarnaast blikken we terug op de nederlaag van Sparta tegen De Graafschap en spreken we met Thomas Buffel over het beëindigen van zijn spelerscarrière. Er is ook aandacht voor Excelsior; Ferry de Haan vertelt in de uitzending over de gevolgen van de degradatie.

De uitzending duurt van 14.00 tot en met 17.00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg.