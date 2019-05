Man vindt lachvogel in volkstuintje

In Rotterdam-Alexander heeft een man een lachvogel gevonden. Hij zag het bijzondere dier in zijn volkstuintje, nam hem in een doosje mee naar huis en belde de Dierenambulance.

De vogel, die er slecht aan toe was, is naar een opvangcentrum in Den Haag gebracht. Het is onbekend van wie de vogel is. Blijdorp blijkt geen lachvogel te missen, Plaswijckpark evenmin. "Misschien is hij van een particulier", laat een medewerker van de Dierenambulance weten.

De lachvogel - officiële naam: kookaburra - is de grootste ijsvogelsoort. De naam slaat op de roep van de vogel die erg op de menselijke lach lijkt. Het dier komt oorspronkelijk uit het oostelijk deel van Australië.