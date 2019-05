Bezoekers nemen afscheid van Museum Boijmans van Beuningen

"We komen hier al vanaf de jaren '70, we zijn vaste klant", vertelt een man. "Ik vind het droevig, we gaan om de twee weken naar dit museum. Het is een vast plekje in je leven. Het is zonde", vertelt de bezoeker.

"Het is zo'n dag die je eindeloos ziet aankomen. Je denkt, ik mag nog één rondleiding geven, maar dadelijk is het 19:00 uur en dan stopt het, dan is het over", zegt een gids.

Om 19:00 verzamelen alle aanwezige medewerkers van het museum op de binnenplaats, vertelt museumdirecteur Sjarel Ex. Er wordt dan een kleine buiging gemaakt. "Wat we dan gaan doen, weet ik niet. Waarschijnlijk dozen inpakken."