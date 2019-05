Thomas Buffel: 'Eerste keer in De Kuip was ik meteen verkocht'

Thomas Buffel: 'De eerste keer in De Kuip was ik meteen verkocht'

Het liefst was Buffel nog even doorgegaan "Ik weet niet of het genoeg is geweest. Ik denk dat als het je passie en hobby is, dat je daar nooit genoeg voor krijgt. Maar je moet ook een beetje luisteren naar je lichaam en je sociale omgeving. Wat dat betreft zijn die parameters voldaan om te stoppen", zegt Buffel tijdens de Radio Rijnmond Sport-uitzending.

Feyenoord

"Door goed te voetballen in de jeugd, was Feyenoord geïnteresseerd. De eerste keer dat in De Kuip ging kijken, was ik meteen verkocht. Toen had ik zoiets van: hier wil ik voetballen. Als je die eerste keer door die spelerstunnel loopt en die magische Kuip in mag, dan besef je: ik word misschien nu écht professioneel voetballer. Dat is er eentje om te koesteren, dat zal niet meer terugkeren

Het was voor mij een geweldige start van mijn carrière. Ik heb kunnen doorbreken, weliswaar via een omweg bij Excelsior waar ik twee mooie jaren heb gehad met de promotie.

Daarna maak je carrière in De Kuip met veel doelpunten. Samen met Van Hooijdonk waren we in een jaar het beste spitsenkoppel en ik heb daarna nog samen met Kuijt in de spits gespeeld. Dat was een fantastische tijd.

Jammer genoeg heb ik wel een moeilijk momentje gehad met Ruud Gullit, die het wat anders zag. Toen ben ik beetje naar de exit gedrongen en verkochten ze me aan Glasgow Rangers. Maar daar heb ik ook een fantastische tijd gehad."

Trainerschap

Buffel gaat nu misschien als assistent trainer/speler aan de slag. Hij heeft zijn diploma's al op zak. "Onder andere Vincent Kompany is ook speler/coach bij Anderlecht geworden. Het is blijkbaar iets actueels in België. Maar hij is denk ik nog een stuk jonger en fitter, dus voor mij zal het wel vooral meer puur het trainerschap worden.

Als de nood hoog is, ben je dan nog inzetbaar. Maar goed, ik heb me dat voorlopig van me afgeduwd. Het is nu denk ik goed dat ik een paar weken goed tot rust kom en dan zien we wel wat de aanbiedingen zijn."

Beluister hierboven heel het gesprek met Thomas Buffel terug.