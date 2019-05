Organisatie Ronde van Katendrecht: 'We zijn harstikke tevreden'

Het was dit weekend weer tijd voor De Bram Ladage Ronde van Katendrecht. De koers bestond uit meerdere onderdelen. Zo was er onder andere een kampioenschap voor zondagsfietsers, een Fixed Gear Race, een hardloopwedstrijd een een een Dikke Banden Race.

Jesse van Someren deed voor de Radio Rijnmond Sport-uitzending verslag en sprak Dave Andriese, de organisator van de Ronde van Katendrecht. Hij genoot van het evenement. "We zijn vanmorgen grandioos begonnen met de hardlopen. Er waren zo'n 350 hardlopers op de been, van alle leeftijden.

Dat was heel mooi. Daarna zijn we aan het klapstuk begonnen: de Dikke Bandenrace. Er reden echt hele groepen kinderen van vijf tot twaalf jaar in drie categorieën over het parcours. Dat is vertederend om te zien en ook één van onze doelen: kinderen laten fietsen."

Andriese is blij hoe het evenement verliep. "We zijn hartstikke tevreden, maar we gaan voorlopig nog niet naar huis."

Beluister hierboven onder andere gesprekken met Fabian van Ommen (kampioen zondagsfietsers), Dave Andriese (organisatie), de winnaars van de Ouder-Kind Race.