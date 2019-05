300 bikkels in de Vlaardingse Broekpolder

Het evenement van 'Meet the Marines' begon zaterdagochtend in de regen. Het maakte de condities nog zwaarder maar na een etmaal buffelen en weinig slaap vloeiden vreugde en tranen in elkaar over. Volgens ex-marinier Jan van de Werken van 'Meet the Marines' gaat het vooral om je grenzen te leren kennen. "Mentaal en fysiek, dit was denk ik de zwaarste bootcamp die we hebben gehouden".

De Vlaardingse Broekpolder was voor het eerst decor voor de militaire afmatting. Eerder vond het plaats in het Lage Bergse Bos. "We gaan eerst evalueren en kijken dan waar we volgend jaar neer strijken, maar het was hier geweldig", zegt Van de Werken. :"Ik ben supertrots, iedereen is binnen, of zoals ons motto luidt 'We leave no man behind'"

Ernstige blessures deden zich niet voor, op een dikke knie of enkel na. Het kampement wordt zondag en maandagochtend verwijderd. De mariniers van 'Meet the Marines' slapen er nog een nachtje en leveren het terrein schoon op.

[https://twitter.com/RRvanoudheusden/status/1132641829571178500]