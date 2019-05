Toerismeclub NBTC: 'Songfestival niet in Amsterdam'

Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) pleit ervoor het Songfestival volgend jaar niet in Amsterdam te houden. Directeur Jos Vranken vindt steden als Rotterdam, Maastricht of Zwolle geschikter.

"Op die manier laten we wereldwijd zien dat we meer te bieden hebben dan de traditionele plekken alleen,” zegt Vranken in dagblad Parool.

Amsterdam liet direct nadat Duncan Laurence won weten het songfestival wel te willen organiseren. Dat is tegen het zere been van de NBTC. "Wat voor boodschap geef je bewoners dan: je haalt de I love amsterdam-letters weg en je haalt het Songfestival binnen?”

Overigens lijken veel Nederlanders voorstander te zijn van een songfestival in Ahoy. Op een onofficiële Facebookpagina waar mensen konden aangeven geïnteresseerd te zijn in een bezoek aan het evenement in Rotterdam, reageerden al 67.000 mensen. 5500 Mensen stellen dat ze zouden gaan, 59.000 mensen zijn geïnteresseerd.

Overigens moet nog een beslissing over de locatie vallen. Ook zijn er nog geen kaarten te koop.