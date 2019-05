Voetganger naar ziekenhuis na aanrijding, politie zoekt auto's

Een voetganger is zondag rond 17:10 uur op de Schenkelweg in Spijkenisse aangereden door een auto.

Het slachtoffer is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Op de Schenkelweg zijn alleen oversteekplaatsen met verkeerslichten. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. Er waren volgens de politie twee auto's bij het incident betrokken. "Een van de voertuigen is een donkerkleurige auto, mogelijk een Opel Corsa of Astra", meldt de politie die getuigen zoekt.

Voor het ongeluk zou er op de Heemraadlaan al iets aan de hand geweest zijn.