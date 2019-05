6000 bezoekers voor Boijmans Van Beuningen in laatste weekend

Het laatste weekend dat Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam open was, hebben bijna 6000 mensen het museum bezocht.

Het laatste weekend dat Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam open was, hebben bijna 6000 mensen het museum bezocht. Dat aantal is inclusief de bezoekers van het grote Bauhaus-afsluitingsfeest op zaterdagavond, laat een woordvoerster weten.