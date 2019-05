Auto klapt tegen viaduct bij Ridderkerk, A16 is dicht

Op de A16 bij Ridderkerk richting Breda is zondagavond rond 20:00 uur een auto tegen de vangrail gereden. Hij werd daardoor gelanceerd klapte via het talud tegen het viaduct.

Van de auto is weinig meer over. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg blijft nog een aantal uur dicht, aldus Rijkswaterstaat. De traumahelikopter is ingezet.

Ook op andere plaatsen gebeurden er flinke ongevallen, bijvoorbeeld op de A15 bij Gorinchem. Die weg is weer open.