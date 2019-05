Gewonde bij ruzie in Rotterdam

De politie is zaterdag met meerdere agenten uitgerukt voor een ruzie aan de Dirk de Lijsterstraat in Rotterdam. Bij een ruzie zou iemand geslagen zijn en zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het zou volgens buurtbewoners om een al langer lopend conflict gaan. De politie doet onderzoek bij twee woningen.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat iemand naar het ziekenhuis is gebracht, maar kan niet bevestigen dat er al langer ruzie was. "Dat gaan we nog uitzoeken."