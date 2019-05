30.000 bezoekers voor Operadagen

Er werden 165 voorstellingen opgevoerd op verschillende locaties in Rotterdam.



Hoogtepunt was volgens de organisatie het muzikale parcours door het voormalige Dijkzigt ziekenhuis in samenwerking met het Erasmus MC. De in totaal 57 voorstellingen van Vaarwel Dijkzigt waren snel uitverkocht.

De veertiende festivaleditie stond in het teken van 'De Metamorfose.'