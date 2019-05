PvdA bij Europese verkiezingen de grootste in Rotterdam

Bij de Europese Verkiezingen heeft de PvdA in Rotterdam de meeste stemmen gekregen. De sociaaldemocraten behaalden ruim 16 procent van de stemmen, tegen tien procent vijf jaar geleden. Bij de vorige Europese verkiezingen was de PVV nog de grootste in Rotterdam.

Ook in plaatsen als Dordrecht en Capelle aan den IJssel werd de PvdA de grootste ten koste van de PVV. De winst van de PvdA is in de voorlopige uitslag nog groter dan bij de exitpolls vorige week. De sociaaldemocraten van Frans Timmerlans kunnen rekenen op zes zetels, eentje meer dan in de exit polls. De PVV en de SP verdwijnen helemaal uit het Europees Parlement.