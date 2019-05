Bestolen? Doe zelf onderzoek via de app

Inwoners van de Rijnmond die slachtoffer zijn van diefstal kunnen met een app zelf onderzoek doen naar hun spullen. Politie en justitie doen een proef met de app waarmee mensen kunnen uitzoeken of er camerabeelden zijn, bewijsstukken invoeren en onderzoek doen op internet.

Het zijn onderzoeken die iedere burger nu al mag doen, maar de app 'mijn onderzoek' maakt het makkelijker. De twee maanden durende proef is niet alleen in Rotterdam, maar ook in Oost-Nederland, Oost-Brabant en Noord-Nederland.

De app is vanaf 1 juni te downloaden.