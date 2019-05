Sleepboot Svitzer uit de vaart door staking

Werknemers van sleepbedrijf Svitzer hebben in de nacht van zondag op maandag het werk neergelegd. Ze eisen een betere cao. Rond het middaguur is er een demonstratie voor het hoofdkantoor van Svitzer in IJmuiden.

Jos Hilberding van vakbond Nautilus International: "Nu de werkgever geen enkel begrip toont voor die gerechtvaardigde eisen van de werknemers, rest het personeel niets anders dan de acties voort te zetten."

De sleepdienst is vooral actief in de haven van Amsterdam, maar ook in Rotterdam is er een sleepboot. Die vaart door de staking niet uit. De afgelopen weken heeft personeel van Svitzer, een dochteronderneming van Maersk, al vijf keer gestaakt.