Forum voor Democratie raakt fors deel van stemmen kwijt

Forum voor Democratie (FVD) is in twee maanden tijd meer dan 460.000 kiezers kwijtgeraakt. Bij de provinciale verkiezingen in maart stemden meer dan een miljoen Nederlanders op de partij van Thierry Baudet. Afgelopen donderdag kreeg FVD net geen 600.000 stemmen voor het Europees Parlement.

In vier gemeenten werd FVD de grootste partij: in Edam-Volendam (31 procent), Hellevoetsluis (22,1 procent), Nissewaard (20,3 procent) en Rucphen (19,2 procent).

Net als bij de provinciale verkiezingen heeft Baudet ook veel stemmen gekregen in plaatsen aan de rand van de grote steden. In de regio Rijnmond zijn dat bijvoorbeeld Schiedam, Ridderkerk en Vlaardingen.

PVV weggevaagd

De PVV is de grote verliezer van de Europese Verkiezingen. De partij verdwijnt uit het Europees Parlement. De grootste klappen voor de partij van Geert Wilders vielen in Rotterdam en Schiedam, waar de partij vijf jaar geleden nog de grootste was. Maar na donderdag is de PVV in die plaatsen kleiner dan DENK.

In Rotterdam gingen de meeste stemmen naar de PvdA. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat de partij, in Europa aangevoerd door Frans Timmermans, er een zetel bij krijgt ten opzichte van de exitpolls van vorige week. De sociaaldemocraten kunnen rekenen op zes zetels.