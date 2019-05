Wethouder Kathmann (PvdA): Van Frans Timmermans kun je ontzettend veel leren

Rotterdam is van oudsher een PvdA-bolwerk, maar heeft de laatste jaren moeite om de kiezers te overtuigen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gingen de meeste stemmen niet naar de sociaaldemocraten, maar naar Leefbaar Rotterdam. En bij de vorige verkiezingen voor het Europees parlement scoorde de PVV van Geert Wilders het hoogst.

Frans Timmermans, het Europese boegbeeld van de PvdA, is er volgens Kathmann goed in geslaagd om uit te leggen wat de partij op Europees niveau voor de kiezer kan betekenen. "Veel mensen hebben toch zorgen over de toekomst. Over de betaalbaarheid van dingen. Of over grote bedrijven die geen belasting betalen in Europa, terwijl de kleine ondernemer op de West-Kruiskade dat wel moet. Je kunt van Frans Timmermans goed leren hoe je zo'n verhaal bij mensen kunt laten landen."

Met partijgenoten heeft Kathmann zondagavond even kort een feestje gevierd, vertelt ze maandagochtend op Radio Rijnmond. "Er zijn de afgelopen weken zoveel PvdA'ers de straat op gegaan om te vertellen dat het belangrijk is dat we kiezen voor een sterk, sociaal Europa en dus voor de PvdA. Dat verhaal is aangeslagen. Dus dan kom je bij elkaar en hef je het glas. Dat hebben we snel even gedaan. Morgen gaan we dat weer doen, zodat iedereen de kans heeft om het te vieren."