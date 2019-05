Klaas Dijkhoff (VVD): ga niet staken

"Ik raad mensen aan die willen gaan staken om zich te bedenken. Hun punt is duidelijk, er wordt over gesproken. Dus om nou heel Nederland lastig te gaan vallen met een staking gaat je punt niet dichterbij brengen", zei Dijkhoff maandag voor aanvang van het coalitieoverleg in Den Haag.

Premier Mark Rutte zei te hopen dat "de overlast beperkt is", maar haastte zich om toe te voegen dat hij "als premier niet over stakingen gaat".

Schiphol

De rechter heeft zondag bepaald dat luchthaven Schiphol wel per trein bereikbaar moet blijven. Toch verwacht KLM-topman Pieter Elbers flinke overlast voor reizigers. "De treinen die van de rechter moeten rijden, zijn niet voldoende voor alle reizigers", zegt hij.

KLM doet er volgens Elbers veel aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door tickets om te boeken naar andere dagen. Behalve voor reizigers verwacht Elbers ook een "flinke impact" voor KLM-personeel dat op de luchthaven aan de slag moet.