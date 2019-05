Zwitserse pelgrim fietst op eenwieler door Rijnmondgebied op weg naar Santiago de Compostella

Kijk niet gek op als je een 69-jarige man op een eenwieler voorbij ziet komen in onze regio. Dat is Hans Howald, een Zwitser die in Noorwegen begon aan een pelgrimstocht en hoopt te eindigen in Santiago de Compostella in Spanje.

Zijn reis heeft overigens geen religieuze redenen, ook al staat de Spaanse plaats wereldwijd bekend als christelijk bedevaartsoord. Howald maakt de reis langs de kustlijn van West-Europa simpelweg voor zijn plezier, vertelt hij aan de telefoon.

"Ik wilde altijd al op een eenwieler rijden en kreeg er op mijn zestigste verjaardag een van mijn vrouw. Na een tijdje oefenen op een kleine, ging ik over op een grotere eenwieler waarmee je langere afstanden kunt fietsen", zegt de goedlachse Zwitser, terwijl hij met de telefoon in zijn hand gewoon doortrapt.

Zijn tripjes begonnen klein, maar werden steeds langer: eerste fietste hij 's weekends met de eenwieler langs Zwitserse meren. Vijf jaar geleden trapte hij van de Atlantische Oceaan naar de Zwarte Zee en twee jaar geleden volgde hij de rivier de Rijn vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan Hoek van Holland. Vorig jaar fietste hij van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk naar het noordelijkste punt van Schotland.

Genieten

Howald reisde altijd al voor zijn werk als IT-manager en had tot vorig jaar ook zijn eigen bedrijf. "Maar", zegt hij, "op een gegeven moment moet je nieuwe dingen gaan doen en genieten." Hij verkocht zijn deel van het bedrijf aan zijn partner en besloot van het leven te gaan genieten.

Om de vraag waarom hij koos voor een eenwieler moet hij lachen: "Het is zwaarder dan een gewone fiets en daarmee een grotere uitdaging. Als ik op een fiets was gegaan, hadden mensen waarschijnlijk weer gevraagd 'waarom ga je niet met de auto?'"

Zo'n eenwieler betekent wel dat hij alleen het hoognodige kan meenemen: zijn spullen wegen bij elkaar slechts vijf kilo en er komt drie kilo aan gewicht bij door het water wat hij meeneemt.

Meer kan er niet mee, en dat is ook de reden dat hij geen tent en slaapzak bij zich heeft. Overnachten doet hij in hostels, B&B's en hotels, maar hij komt niets tekort: "Reizen op deze manier is zo'n bijzondere ervaring. Je realiseert je dat je helemaal niet zoveel spullen nodig hebt en met veel minder vooruit kunt. En je ontmoet heel veel aardige mensen."

Over het Nederlandse landschap is hij ook zeer te spreken: "Jullie hebben zoveel water! De kanalen, het vlakke landschap; Nederland is zó mooi. En ook het Nederlandse weer is tot nu toe erg goed."

Hij heeft inmiddels 2 duizend kilometer achter de rug en alles gaat tot nu toe goed in tegenstelling tot vorig jaar: "Ik kan kleine reparaties, zoals banden plakken zelf uitvoeren, maar toen er vorig jaar een paar spaken stuk gingen in Groot Brittannië, kon ik die niet vervangen. Daarom heb ik dit keer een paar reserve spaken bij me."