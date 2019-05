Borsato-fan: 'Dubbel zo mooi dat hij in de Kuip staat'

Borsato-fan Monique kijkt uit naar concert in de Kuip

Nog twee dagen en dan begint in de Kuip de vijfdelige concertreeks van Marco Borsato. De voorbereidingen voor deze optredens zijn in volle gang.

Ook Monique van Oort uit Capelle aan den IJssel, een grote fan van Borsato, kijkt reikhalzend uit naar het concert van aanstaande woensdag van haar favoriete zanger.

Monique is fan vanaf het eerste uur al fan van Borsato: "De beste en leukste zanger van Nederland, in het mooiste stadion van de wereld. Als ik de Kuip binnenloop, dan krijg ik kippenvel. Dat vind ik al mooi", glundert Monique. "Als ook nog eens Borsato erin staat, dan is het dubbel zo mooi!"

Ze bezocht al 33 keer eerder een concert van Borsato. Monique kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. "Hij is echt een showman en betrekt het publiek erbij."

Bijna alle concerten van Borsato in de Kuip zijn uitverkocht. Alleen voor zondag zijn er nog kaarten beschikbaar.