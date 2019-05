Sidekick Rubinia geeft stoomcursus over 'het aarsgewei' bij terugkeer op het oude nest

Presentator Reint Jan Potze stopt na deze week met de presentatie van het programma Wakker. Hij neemt binnenkort op Radio Rijnmond de middag tussen 16:00 en 19:00 uur voor zijn rekening. Voor zijn laatste ochtenduitzendingen nodigt hij deze week vrouwen uit, die in het verleden samen met hem achter de microfoon zaten. Maandagmorgen vroeg keerde Rubinia Tjon-a-Sam nog een keertje terug. Dat was educatief. Reint Jan weet nu wat een 'aarsgewei' is.

Rubinia was tussen 2009 en 2012 de vaste 'sidekick' van Reint-Jan in de ochtend. Ze vestigde daarmee een record. Geen enkele mede-presentator klom zo lang achter elkaar in alle vroegte uit bed om naar de Rijnmond-studio te gaan.

Wat haar het meest is bijgebleven? Over die vraag hoeft ze niet lang na te denken. "Le Grand Départ", zegt ze, doelend op de start van de Tour de France in Rotterdam (2010). En natuurlijk de Nederlandse inzending voor het Songfestival in hetzelfde jaar. "Sieneke met haar draai-orgelnummer. Ik vond het leuk, Reint Jan vond het niks. We hadden er zo'n beetje elke ochtend ruzie over."

Na haar vertrek bij Radio Rijnmond heeft Rubinia vier jaar lang voor het CDA in Rotterdam gewerkt. Momenteel is ze woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In de tussentijd is ze ook moeder geworden. Van zoontje Guimon (4) en dochtertje Sadé (twee maanden).

Moeite om de draad na zeven jaar weer op te pakken, heeft ze overduidelijk niet. En ook haar oog voor opmerkelijk nieuws is nog even scherp.

Rubinia tegen Reint Jan: "Weet jij wat een aarsgewei is?"

Reint Jan met gefronst voorhoofd: "Een aarsgewei, help me even..."

Rubinia: "Dat is een tribal-achtige tatoeage, die vooral vrouwen hebben. Boven de billen."

Reint Jan: "Waar gaat dit bericht naar toe?"

Rubinia: "Het is in het nieuws dat het aarsgewei helemaal 'uit' is. Dat kan gewoon echt niet meer."

Reint Jan start vanuit de computer een applaus en zegt: "Dat is een enorme opluchting."

Rubinia: "En nu vraag je je natuurlijk af wat dan wél kan."

Reint Jan met vragende blik: "Ja, wat zijn de nieuwe trends?"

Rubinia: "Bloemetjes, hele kleine stipjes en realistische tatoeages. Zoals Memphis Depay, die een enorme leeuw op zijn rug heeft. En Wesley Sneijder. Die had een portret van Yolanthe. Maar die was niet zo heel mooi."

Reint Jan: "Heb jij tatoeages?"

Rubinia: "Ja. Een portret van een Surinaamse dame in klederdracht. En op de andere arm drie vogeltjes. Three little birds..."

Reint Jan: "Geen aarsgewei?"

Rubinia: "Nee, geen aarsgewei..."

Dinsdagochtend komt Emmely de Wilt nog een keer naar de studio om samen met Reint Jan Wakker te presenteren. En woensdag schuift Laurence van Ham nog een keer aan. Van Laurence is bekend dat ze ook tatoeages heeft. Maar heeft ze ook.......?