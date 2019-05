Politie neemt hazewindhonden van stropers in beslag

De politie heeft in Bleskensgraaf drie mannen aangehouden voor wildstropen. De Dordtenaren lieten vrijdag in de polder bij de Geerweg hazewindhonden op hazen jagen.

Iemand die dat had gezien, belde de politie. Agenten grepen daarna in en arresteerden het trio. De mannen variëren in leeftijd variërend van 24 tot 74 jaar.

De hazewindhonden zijn in beslag genomen. De rechter moet nu beslissen wat er met de dieren gebeurt. Ze zijn tot die tijd ondergebracht op een geheime locatie.