Fabriek van 1 miljard dollar geopend in Botlek

ExxonMobil, oftewel de Esso, is de afgelopen twee jaar hard bezig geweest met het realiseren van een nieuwe fabriek in de Botlek voor de productie van schonere olieproducten, zoals diesel of smeerolie. De zogeheten 'Hydrocracker' draait inmiddels op volle toeren en wordt maandag officieel geopend. De kosten? Ruim één miljard dollar.

Filteren

Erik van Beek van ExxonMobil legt uit dat in de fabriek alle zwavel uit de ruwe olie gefilterd wordt, waardoor het minder schadelijk is. "Voor de consument betekent dit, dat het rijden schoner, maar ook efficiënter wordt." De fabriek is energiezuinig. "Wij besparen ongeveer het equivalent van ongeveer 30 tot 35-duizend huishoudens. Dat is met het oog op de toekomst een stap voorwaarts."

Energietransitie

De energiesector is volop in transitie. Het streven is dat de samenleving in de toekomst zo veel mogelijk over gaat op hernieuwbare energie. Dit is volgens Van Beek de komende tientallen jaren alleen nog niet mogelijk: "Uiteindelijk is het belangrijk dat de transitie doorgaat. Wij zijn daar ook een groot voorstander van. Maar, we zullen nog vele tientallen jaren brandstoffen nodig hebben. Maar ook de smeerolie die we maken en de chemische producten, zijn dingen waar onze moderne samenleving voorlopig echt nog niet zonder kan."