Giessenburgse partij Jezus Leeft haalt nog geen duizend stemmen bij Europese Verkiezingen

De partij Jezus Leeft is er bij de Europese Verkiezingen niet aan te pas gekomen. De partij van Giessenburger Joop van Ooijen haalde nog geen negenhonderd stemmen in onze regio.

Per gemeente hebben gemiddeld 42 mensen op de evangelisch-christelijke partij gestemd; dat is niet genoeg om een zetel te bemachtigen. Jezus Leeft deed de afgelopen jaren ook mee aan de Tweede Kamerverkiezingen (2017), de Provinciale Statenverkiezingen (2015 en 2018) en de gemeenteraadsverkiezingen (2014 en 2018) in verschillende plaatsen. Ook daar behaalde de partij geen enkele zetel.

De politieke kaart van de regio vertoont grofweg twee kleuren na de Europese verkiezingen van afgelopen donderdag. In de gemeenten in het oosten heeft de VVD gewonnen. In het westen is de PvdA het grootst geworden, behalve in Nissewaard en Hellevoetsluis waar Forum de meeste stemmen kreeg.