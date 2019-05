Instrumenten gezocht voor gehandicapte leerlingen Tyltylschool

Muziekles is voor veel gehandicapte leerlingen van de Tyltylschool in Rotterdam-Zuid hét hoogtepunt van hun dag. Alleen slijten de instrumenten hard bij de muziekles van de enthousiaste meester Frans de Vos. Leraren en ouders zijn daarom dringend op zoek naar nieuw materiaal.

De school zamelt momenteel geld in om instrumenten te kopen, die de kinderen tijdens de muziekles kunnen gebruiken. "Heel veel trommels bij ons zijn versleten, belletjes zijn kapot en daarom zoeken we instrumenten voor de school. We hebben er geen geld voor, maar proberen het nu via sponsoring te regelen", vertelt meester Frans.

Vader Gerard helpt mee met de inzamelingsactie. Hij merkt dat zijn zoon Bowi opbloeit bij de muziekles. "Dat zie je aan zijn enthousiasme en de manier waarop hij thuiskomt. De leerlingen kunnen moeilijk met prikkels omgaan. De muziekles geeft hen zoveel prettige prikkels, waardoor ze zich ook prettig voelen."

Leerkracht Frans heeft door de inzamelingsactie al een gele accordeon kunnen bemachtigen. Maar er zijn nog veel meer instrumenten nodig. Met name trommels, klankschalen en een sjamanentrom zijn van harte welkom.