Wedstrijd Graafschap tegen Sparta op groot scherm te zien

Spartafans hoeven de return van de finale tegen De Graafschap dinsdag niet thuis op een klein scherm te kijken. Je kunt het duel groots zien in de Jupiler Lounge van het Sparta-Stadion. De organisatie stelt 300 kaarten beschikbaar voor de wedstrijd die om 20:45 uur begint.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag eindigde in 1-2 voor De Graafschap. Sparta-trainer Henk Fraser bereidt zich voor op een moeilijke klus op De Vijverberg, zei hij eerder.

De kaartverkoop is maandag gestart via de website spartakaartje.nl. Tussen 11:00 uur en 17:00 uur zijn ze ook te koop in de Sparta Fanshop.