Politie: geen aanhoudingen na gestaakte mini-klassieker

De politie heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen zaterdag rond de onder 19-elftallen van Ajax en Feyenoord niemand aangehouden. Ook is er geen aangifte gedaan. Dat meldt de politie in Amsterdam.

Volgens de politie is het verder een zaak van Ajax. "We hebben alleen geholpen bij het vertrek van Feyenoord uit Amsterdam", licht een woordvoerder toe.

Het is nog niet bekend of Ajax maatregelen neemt tegen de aanhangers die tijdens de wedstrijd familieleden van Feyenoord-spelers aanvielen. Dat zou zijn gebeurd nadat de Rotterdamse aanhang juichte bij een kans. Ajax-directeur Edwin van der Sar sprak zaterdag al zijn afkeuring over de gebeurtenissen af.



De wedstrijd, beslissend voor het kampioenschap, werd zaterdag in de eerste helft bij een 0-0 stand gestaakt. "We wachten het rapport van de scheidsrechter af. Daarna zal de aanklager amateurvoetbal een besluit nemen", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.