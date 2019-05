Meer dan een miljard euro extra voor jeugdzorg

Het kabinet trekt de komende drie jaar meer dan een miljard euro uit om de tekorten in de jeugdzorg tegen te gaan. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, die het kabinet maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor de rest van dit jaar wordt 420 miljoen euro uitgetrokken. In 2020 en 2021 komt daar nog eens 300 miljoen euro bij, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maandag.

Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten. Het idee was dat gemeenten de jeugdzorg efficiënter en goedkoper konden regelen. Daarom werd er ook 450 miljoen euro bezuinigd.



De gemeenten klaagden de laatste tijd steeds vaker over de tekorten in de jeugdzorg die inmiddels zouden zijn opgelopen naar honderden miljoenen euro's. De regio Rotterdam stuurde een brandbrief, een actie die later door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een groep van zo'n 250 wethouders werd gevolgd.

De tekorten zorgen er volgens hen voor dat er flink bezuinigd moet worden op de zorg. Ook voor de jeugdzorg zelf is te weinig geld beschikbaar om iedereen te helpen. Hierdoor nemen de wachtlijsten toe.