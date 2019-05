Sparta-trainer Fraser spreekt niet van mislukt seizoen bij geen promotie

Henk Fraser gelooft in resultaat voor Sparta bij De Graafschap: 'Niet weggespeeld'

Sparta mist dinsdag tegen De Graafschap naast de geschorste Bart Vriends ook de geblesseerde Roy Kortsmit. De Kasteelclub moet op de Vijverberg in de return van de nacompetitiefinale een 2-1 achterstand wegwerken. Als dat niet gebeurt, blijft Sparta in de eerste divisie en promoveren de Rotterdammers niet naar de eredivisie.

Trainer Henk Fraser beseft dat de return bij De Graafschap een lastige wedstrijd gaat worden: "Feit is dat je afgaat op de vorige wedstrijd. Als je die bekijkt, dan kun je niet zeggen dat we zijn weggespeeld door De Graafschap. Je kunt hier en daar zelfs zeggen dat dingen ongelukkig gebeuren." Zo verwijst de Sparta-coach naar de eerste goal en de rode kaart van Vriends.

Sparta gaat 'op afzondering' voor het duel tegen De Graafschap. Fraser gelooft in een resultaat op de Vijverberg, waar een grasveld ligt. Sparta speelt op Het Kasteel op kunstgras. "Het is wel iets waar tegen je je moet wapenen", erkent Fraser. "Maar we komen uit Rotterdam en hebben een aantal straatjongens erbij, zoals de jongens zich graag noemen. Dan moet je daar niet overdreven geïntimideerd door raken."

Als Sparta niet promoveert, dan zal de teleurstelling volgens Fraser overheersen. Hij wil niet helemaal spreken van een mislukt seizoen. "Ik vind dat mijn jongens er alles aan hebben gedaan om dat te behalen wat we graag willen."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sparta-trainer Henk Fraser. Ook ging Fraser in op uitspraken van De Graafschap-middenvelder Azor Matusiwa, die in een interview de fitheid van de Sparta-spelers aankaartte.