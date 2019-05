Rotterdamse dj Paul Elstak geeft grootste show ooit... in Arnhem

Paul Elstak tijdens een optreden in Ahoy in 2017. Foto: ANP / Kippa Paul Bergen

25 jaar Rainbow in the Sky: DJ Paul Elstak naar Gelredome!

De Rotterdamse dj Paul Elstak gaat zijn grootste show ooit geven. Het Gelredome in Arnhem is in december het toneel van '25 Years Rainbow in the Sky'. Maar waarom niet gewoon dicht bij huis, in de Kuip of Ahoy? Volgens de dj heeft dat verschillende redenen.

"Het is in december en het Gelredome is overdekt", begint Elstak zijn uitleg. "Mijn fanbase zit erg verspreid. Veel van hen zitten in Brabant en Gelderland. Dan is Arnhem een meer centrale locatie dan Rotterdam." Daarnaast is het Gelredome ook het toneel van andere dancefeesten als Hard Bass en Qlimax. "Ze hebben er daar al de faciliteiten voor."

Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat Elstaks megahit Rainbow In The Sky uitkwam. Een nummer dat nog steeds veelvuldig wordt gedraaid en gestreamed. "Ik heb de tekst voor het nummer geschreven in het vliegtuig, nadat ik had opgetreden in Australië", vertelt Elstak daarover. "Het is uiteindelijk heel erg aangeslagen en mensen zingen het nog steeds mee."

De kaartverkoop voor '25 Years Rainbow In The Sky' op 14 december in de Gelredome start donderdag 6 juni.