Spartanen geloven er nog in: 'We hebben de laatste tijd genoeg kansen gecreëerd'

Spartanen Dries Wuytens en Abdou Harroui hebben nog vertrouwen in een goede afloop van de finale van de nacompetitie tegen De Graafschap na de 1-2 thuisnederlaag van zaterdag. ''We hebben de laatste tijd genoeg kansen gecreëerd,'' zegt Wuytens voor de camera van RTV Rijnmond.

''Dan moeten we het achterin wel dichthouden,'' vervolgt de centrale verdediger die waarschijnlijk start in Doetinchem door de schorsing van Bart Vriends. ''Het is nooit gespeeld en De Graafschap is natuurlijk ook weer niet de beste ploeg. We kennen hun zwakke punten, maar dan moeten we voorin niets laten liggen.''

Ook Harroui gelooft er nog in. ''Er reizen ook gewoon veel fans mee en die zullen achter ons staan.'' De nare nasmaak van afgelopen zaterdag waarin Harroui in de slotfase een penalty weg gaf, is niet lang blijven hangen. ''Natuurlijk voel je je klote, maar je moet er niet te lang bij stil blijven staan. Ik denk dat de penalty terecht was. Ik raakte zijn voet en de bal.''

In de video's hierboven zijn de volledige gesprekken met Wuytens en Harroui te bekijken. De Graafschap - Sparta begint dinsdagavond om 20.45 uur en is volledig live te volgen op Radio Rijnmond.