Extra's taxi's op Rotterdam The Hague Airport tijdens ov-staking

Rotterdam The Hague Airport zet dinsdag tijdens de landelijke openbaarvervoerstaking het maximale aantal taxi's van de luchthaven in. Ook zijn er meerdere aanspreekpunten op de parkeerterreinen en de Kiss & Ride-plekken aanwezig.

Door de staking ligt dinsdag het openbaar vervoer in de regio 24 uur plat. De luchthaven verwacht meer drukte op de parkeerterreinen, omdat vakantiegangers worden weggebracht of opgehaald of besluiten om zelf met de auto te komen. Zogeheten floorwalkers moeten daar dinsdag de drukte in goede banen leiden.

De taxi's van Rotterdam The Hague Airport hebben hun eigen standplaats op de luchthaven. Daarop wordt dinsdag vol ingezet met het maximale aantal auto's, zodat mensen die niet kunnen worden opgehaald toch naar huis kunnen.

De staking heeft geen invloed op de vluchten, laat een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport weten.