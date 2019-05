Belangrijke goal Barendrechter El Ghazi, Aston Villa naar Premier Legue

Archieffoto van El Ghazi in het shirt van Oranje. FOTO: ANP

Barendrechter Anwar El Ghazi heeft maandagmiddag een belangrijk aandeel gehad in de 2-1 overwinning van zijn Aston Villa op Derby County. El Ghazi maakte de 1-0 vlak voor rust. Door deze zege op Wembley plaatst Aston Villa zich voor de Premier League.

In minuut 44 van de wedstrijd kopte de aanvaller de openingstreffer tegen de touwen na een voorzet vanaf de rechterkant. Ook bij de 2-0 had El Ghazi een groot aandeel. De Nederlandse doelman doelman Kelle Roos verkeek zich volledig op zijn voorzet waardoor John McGinn de 2-0 binnen werkte.

Aston Villa is door deze overwinning na drie jaar weer terug in de Premier League. El Ghazi, die in de jeugd bij Feyenoord en Sparta voetbalde, speelde de hele wedstrijd.