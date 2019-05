Rijnmond in 5 minuten: maandag 27 mei

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond gaat presentatrice Laurence van Ham langs bij een nieuwe fabriek van ExxonMobil, oftewel de Esso, in de Botlek. Dit bouwwerk kostte maar liefst 1 miljard dollar.

Ook zie je een reportage over de Tyltylschool in Rotterdam-Zuid, waar gehandicapte leerlingen voor de muziekles nieuwe instrumenten nodig hebben. Daarnaast ging Kijk op Rijnmond langs bij een drijvend wandelpad op de Krabbeplas in Vlaardingen.