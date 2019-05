Leerlingen Acato niet naar vervangend onderwijs

Alle leerlingen die in Rotterdam op Acato les kregen, zitten sinds de school gesloten is thuis. Ook gaat het niet goed met ze. Dat vertellen de ouders en leerlingen zelf. Ze hopen dat wethouder Judith Bokhove van Jeugd alsnog wil samenwerken met Acato.

Acato is geen officiële school, maar opgezet door een ouder na onvrede over regulier en speciaal onderwijs. De gemeente stopt ermee, omdat het geen formele school is en er geen garanties zijn voor veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Voor de leerlingen is nu een alternatief geregeld op één van de locaties van Acato. Maar de leerlingen willen daar niet heen, omdat zij geen goede ervaringen hebben met deze vorm van onderwijs.

Prestatiedruk

De 15-jarige Twan is één van de leerlingen die nu thuis zit. Om ritme en structuur te houden, komt hij toch iedere dag naar Acato. Daar treft hij een paar medeleerlingen en doet Twan spelletjes. "Bij speciaal onderwijs is meer zorg voor de kinderen. Alleen is het tempo er nog steeds. Dat zorgt bij mij voor een prestatiedruk, waardoor ik veel stress krijg en niet meer normaal kan functioneren. Bij Acato was die druk er niet", vertelt Twan.

Meer lichamelijke klachten

Het merendeel van de ruim twintig leerlingen van Acato komt niet meer naar de locatie en zit nu thuis. Ouders zien nu bij hun kind, sinds de lessen gestopt zijn, er weer meer problemen ontstaan. Dat erkent ook de 17-jarige Sean. Hij heeft veel last van stress door alle veranderingen en onzekerheden van de laatste weken. Hij blijft maar piekeren en kan bijna niet meer slapen. Sean: "Ik kwam bij Acato met een depressie. Dat begon langzaam weer af te zakken. Maar nu ik weer in deze situatie terecht ben gekomen, is dat weer flink gestegen."

Oplossing

Een bemiddelingspoging van de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld is mislukt. De ouders en de gemeente wilden praten over een samenwerking. Maar wethouder Judith Bokhove van Jeugd heeft dat voorstel van tafel geveegd. Zij wil geen zaken meer doen met Acato. Ouders en schoolbegeleiders begrijpen niet waarom.

Wethouder Bokhove wordt nu door een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad opgeroepen om snel met een oplossing te komen. Dat moet gebeuren voor de eerst volgende gemeenteraad van volgende week donderdag. Leefbaar Rotterdam en NIDA zeggen dat anders het vertrouwen weg is. Zij hopen dat deze wethouder de zaak tot een goed einde kan brengen.