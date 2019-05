Voor één keer weer een duik nemen in het Haagseveer in Rotterdam

Het Haagseveer, achter het Stadhuis in Rotterdam, wordt het komend weekend omgetoverd tot een waar zwemparadijs. Waterratten kunnen er zondag vrij zwemmen, baantjes trekken of zelfs een potje waterpolo spelen.

Oude tijden herleven, kan wel gezegd worden. Al in 1956 werd er waterpolo gespeeld in het Haagseveer. Zondagmiddag nemen waterpoloverenigingen De Lansingh uit Krimpen aan den IJssel en Poseidon '56 uit Ridderkerk het tegen elkaar op op dezelfde plek.

Naast het zwemmen en waterpolo kunnen liefhebbers ook op een kayak of paddleboard een rondje maken over het water. In het water worden lounge-eilanden geplaatst.

Het tijdelijke zwembad opent zondagochtend om 10:00 uur. Een dag eerder wordt een schoonmaakactie bij het Haagseveer georganiseerd, om het vuil te verwijderen van de bodem, kades en steigers.