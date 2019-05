Sjaak Polak in FC Rijnmond: 'Niet meegaan in het fysieke spelletje van De Graafschap'

Als het aan oud-Spartaan Sjaak Polak ligt, maakt Sparta nog een kans tegen De Graafschap. De Rotterdammers verloren zaterdag op Het Kasteel met 1-2. Dinsdag is de return in Doetinchem. ''Sparta moet niet meegaan met het fysieke spelletje.''

''Sparta voetbalde goed in de eerste helft,'' zegt Polak. ''Maar dan moet je wel de kansen maken.'' Ook vaste analist Emile Schelvis denkt dat het nog niet is gespeeld. ''Zolang ze erin blijven geloven, kan het. Als Sparta op een voorsprong komt, is alles mogelijk. Ook al gebeurt dat in de tweede helft.''

Polak verbaasde zich verder over de prestatie van aanvoerder Lars Veldwijk. ''Zijn gretigheid viel me echt op. Normaal lijkt het of hij wat te makkelijk speelt. Zijn aanname bij de 1-0 gaat de wereld over als dit in de Serie A was.''

In de video hierboven is de hele uitzending van FC Rijnmond met Sjaak Polak te bekijken.