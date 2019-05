Nieuwe muziek van overleden zanger Rick DeVito

Age Kat over het nieuwe album

Rick DeVito was in 1987 te gast bij het televisieprogramma TopPop

Bijna een jaar na het overlijden van soulzanger Rick DeVito verschijnt een nieuw album van de muzikant uit Krimpen aan den IJssel. Jazzcafé Dizzy aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam is maandagavond het toneel voor de presentatie van 'Lost Tracks'.

Goede vriend en gitarist Age Kat stelde het album samen, die bestaat uit oud en nieuw werk. "Er zijn in die jaren tracks op de plank blijven liggen, waarvan wij het idee hadden dat ze de moeite waard zijn", legt hij uit. "Er staan zeventien liedjes op het nieuwe album. Het zijn singles die nooit zijn uitgebracht, dingen die geflopt zijn of nooit de droomhit hebben opgeleverd waar we voor gingen. Er staan echt goede liedjes op."

Om de nummers bij elkaar te krijgen, moest Kat de nodige moeite doen. "Oude banden aan de praat krijgen, oude recorders opsnorren", somt hij op. Ook het allerlaatste lied dat Rick heeft opgenomen staat op het album. "Toen had hij haast geen conditie meer. Hij moest het regel voor regel inzingen, want hij kon niet zo lang meer."

In Dizzy wordt maandagavond live gespeeld. "Wel een beetje raar zonder hem", geeft Kat toe. Zanger Theo Braams neemt zijn plek in. Kat verwacht dat het druk wordt in Dizzy. "Gezien het aantal reacties vrees ik voor veel mensen", lacht hij.