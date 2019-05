Ronde van Katendrecht: dikke mannen race, tegel voor Jan Janssen en Belgische bewondering

Adrenalinejunks, kinderen en dikke mannen. Voor iedereen was er het gelopen weekend weer iets te beleven tijdens de Ronde van Katendrecht. RTV Rijnmond was erbij en maakte een reportage.

Het wielerpubliek werd twee dagen lang vermaakt met verschillende onderdelen. Ook was er een bijzonder moment voor Jan Janssen, de Nederlandse Tour de France-winnaar van 1968. Een grote tegel met de handdruk van Janssen lag 9 jaar te verpieteren in een loods. Nu is deze door Janssen zelf en organisator Dave Andriese neergelegd in Katendrecht.

Ook de bekende Vlaamse wielercommentator José De Cauwer nam een kijkje bij de Ronde van Katendrecht. Hij kijkt met bewondering de huidige Nederlandse wielrenners. ''De Nederlanders zijn ons voorbij gestoken. Ik ben supporter van Tom Dumoulin en misschien wel nog meer van Mathieu van der Poel. En dan hebben jullie met Dylan Groenewegen misschien wel de snelste sprinter van allemaal.''

In de video is de reportage van de Ronde van Katendrecht te bekijken.