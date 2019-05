Waaghalzen basejumpen van Euromast

Dertig professionele basejumpers van over de hele wereld komen in juli naar Rotterdam voor een speciaal evenement. De waaghalzen springen dan van de Euromast af.

Bij basejumpen wordt in tegenstelling tot parachutespringen niet uit een vliegtuig of helikopter gesprongen, maar van een vaste plek. De afstand naar de grond is doorgaans relatief kort, waardoor basejumpers minder tijd hebben om hun parachute te openen en naar een veilige landingsplek te manoevreren. Dat maakt de sport technischer en risicovoller dan parachutespringen.

Basejumpers uit vijftien verschillende landen komen van 19 tot en met 21 juli naar Nederland om de sprong vanaf 100 meter hoogte meerdere keren te wagen. Toeschouwers kunnen live meekijken.